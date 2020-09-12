В Свердловской области коронавирусом заразились еще 125 человек
Общество
Фото: qysqasoz.kz
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 125 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 27 679 случаев новой коронавирусной инфекции.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Верх-Нейвинского, Верхней Туры, Карпинска,
Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского и Серова.
Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 373. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 21087.
Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 567.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+62), Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Верх-Нейвинского, Верхней Туры, Карпинска,
Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского и Серова.
Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 373. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 21087.
Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 567.
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