В Сысерти спасатели всю ночь тушили крупный пожар

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Сысерти произошел крупный пожар. На площади 200 квадратных метров сгорел частный жилой дом.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в накануне в 23:31 по местному времени. Как рассказали veved.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 15 спасателей на шести единицах техники.Все работы на месте происшествия завершились в 04:30 по местному времени. Причины возгорания выясняются.