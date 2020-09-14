Храм на Крови отметит свое 20-летие
Общество
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
В честь 20-летия со дня основания в Храме на Крови пройдут праздничные богослужения, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
19 сентября в 17:00 в храме состоится всенощное бдение, а 20 сентября в 09:00 – Божественная литургия. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Союз».
Стоит напомнить, что Храм на Крови построен на месте гибели императора Николая II, его семьи и слуг. Закладка памятной капсулы в восточной стене фундамента будущего храма Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II состоялась 23 сентября 2000 года. Строительство храма было завершено в 2003 году.
19 сентября в 17:00 в храме состоится всенощное бдение, а 20 сентября в 09:00 – Божественная литургия. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Союз».
Стоит напомнить, что Храм на Крови построен на месте гибели императора Николая II, его семьи и слуг. Закладка памятной капсулы в восточной стене фундамента будущего храма Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II состоялась 23 сентября 2000 года. Строительство храма было завершено в 2003 году.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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