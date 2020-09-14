Храм на Крови отметит свое 20-летие

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В честь 20-летия со дня основания в Храме на Крови пройдут праздничные богослужения, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.19 сентября в 17:00 в храме состоится всенощное бдение, а 20 сентября в 09:00 – Божественная литургия. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Союз».Стоит напомнить, что Храм на Крови построен на месте гибели императора Николая II, его семьи и слуг. Закладка памятной капсулы в восточной стене фундамента будущего храма Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II состоялась 23 сентября 2000 года. Строительство храма было завершено в 2003 году.