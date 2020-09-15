В Нижнем Тагиле волонтеры разыскивают пропавшую женщину
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Нижнем Тагиле пропала 38-летняя Екатерина Сергеевна Рылькова (Молочай). Она ушла из дома 15 сентября и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч.
На момент пропажи она была одета в серо-зеленую вязаную кофту и красные брюки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Екатерины Сергеевны, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-54 или 112.
Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч.
На момент пропажи она была одета в серо-зеленую вязаную кофту и красные брюки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Екатерины Сергеевны, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-54 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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