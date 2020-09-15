В Нижнем Тагиле волонтеры разыскивают пропавшую женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле пропала 38-летняя Екатерина Сергеевна Рылькова (Молочай). Она ушла из дома 15 сентября и до сих пор не вернулась.Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч.На момент пропажи она была одета в серо-зеленую вязаную кофту и красные брюки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Екатерины Сергеевны, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-54 или 112.