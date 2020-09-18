Школу-интернат в Верхней Пышме отремонтируют на деньги олигархов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Крупные бизнесмены соберут деньги на ремонт школы-интерната, расположенной в Верхней Пышме, в рамках Екатерининской ассамблеи. Об этом сообщает портал Е1.Учредители ассамблеи ежегодно выбирают соцпроекты, которые финансируют деньгами, собранными с продажи билетов и лотов. В этом году победителем стала школа-интернат, в которой необходимо сделать капитальный ремонт в помещениях для лечения слепых и слабовидящих детей. Стоимость проекта – 16 миллионов рублей.Сейчас в школе учатся 278 слепых и слабовидящих детей, 104 из них проживают в интернате.Отмечается, что если на благотворительном вечере будет собрано больше денег, чем требуется школе для ремонта, то оставшиеся средства передадут на проекты организации «Благое дело» и фонду «Подари жизнь».Екатерининская ассамблея пройдет в Екатеринбурге 4 декабря. Билет на благотворительный вечер стоит 40 тысяч рублей.