В УрФУ выявили пять случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в гуманитарном институте УрФУ пять человек заразились коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе вуза, все заболевшие и контактировавшие с ними лица, изолированы.– На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие. Качество образования при этом сохраняется. Обязательное условие возвращения на занятия в корпуса – два отрицательных теста на коронавирус, – рассказали в УрФУ.Добавим, что учебный год в университете начался в смешанном режиме: потоковые лекции остались в онлайн-режиме, а практические и лабораторные занятия проходят очно.