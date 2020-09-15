В УрФУ выявили пять случаев коронавируса
Общество
Фото: commons.m.wikimedia.org
В Екатеринбурге в гуманитарном институте УрФУ пять человек заразились коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе вуза, все заболевшие и контактировавшие с ними лица, изолированы.
– На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие. Качество образования при этом сохраняется. Обязательное условие возвращения на занятия в корпуса – два отрицательных теста на коронавирус, – рассказали в УрФУ.
Добавим, что учебный год в университете начался в смешанном режиме: потоковые лекции остались в онлайн-режиме, а практические и лабораторные занятия проходят очно.
– На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие. Качество образования при этом сохраняется. Обязательное условие возвращения на занятия в корпуса – два отрицательных теста на коронавирус, – рассказали в УрФУ.
Добавим, что учебный год в университете начался в смешанном режиме: потоковые лекции остались в онлайн-режиме, а практические и лабораторные занятия проходят очно.
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