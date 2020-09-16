В Новоуральск везут последнюю партию «хвостов» урана

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловскую область из Германии везут последнюю партию урановых «хвостов». Гексофторид урана будет находиться в закрытом городе Новоуральске.– В среду, 16 сентября, судно «Михаил Дудин» с очередным грузом урановых «хвостов» вышло из Амстердама, чтобы доставить их в Усть-Лугу (Ленинградская область), откуда их отправят поездом в Новоуральск, – рассказали в Greenpeace Russia.Гексофторид урана, или «хвосты» – это побочный продукт, который получается в результате обогащения природного урана. Контракт о ввозе отходов был подписан между «Росатомом» и немецким концерном Urenco. Как сообщили в Greenpeace Russia, всего на Урал должны ввести 12 тысяч тонн урановых «хвостов».