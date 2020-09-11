Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Фото: sarov.info
В Свердловской области выявили 129 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 27 554 заболевших COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+61), Ачитского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Сысертского и Тавдинского городских округов.
Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. 369 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 62 человека. Всего врачи вылечили уже 21 027 пациентов.
Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 559.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+61), Ачитского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Сысертского и Тавдинского городских округов.
Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. 369 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 62 человека. Всего врачи вылечили уже 21 027 пациентов.
Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 559.
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