Мусор из уральской столицы планируют отвозить в Дегтярск

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга назвала подходящую площадку для вывоза мусора из города. Мусороперерабатывающий завод планируют построить около Дегтярска.– Там есть площади. Ведь, чтобы выбрать площадку, должна быть геология, должны быть четко сделаны анализы водонесущих пластов. Мы смотрим в том числе на возможность строительства прямой дороги на Дегтярск, — заявил мэр Александр Высокинский в эфире Е1.RU.Напомним, что ранее планировалось построить мусороперерабатывающий завод в районе поселка Шабровский под Екатеринбургом. Однако власти отказались от этой идеи после активных протестов местных жителей.