Мусор из уральской столицы планируют отвозить в Дегтярск
Общество
Фото: informpskov.ru
Мэрия Екатеринбурга назвала подходящую площадку для вывоза мусора из города. Мусороперерабатывающий завод планируют построить около Дегтярска.
– Там есть площади. Ведь, чтобы выбрать площадку, должна быть геология, должны быть четко сделаны анализы водонесущих пластов. Мы смотрим в том числе на возможность строительства прямой дороги на Дегтярск, — заявил мэр Александр Высокинский в эфире Е1.RU.
Напомним, что ранее планировалось построить мусороперерабатывающий завод в районе поселка Шабровский под Екатеринбургом. Однако власти отказались от этой идеи после активных протестов местных жителей.
– Там есть площади. Ведь, чтобы выбрать площадку, должна быть геология, должны быть четко сделаны анализы водонесущих пластов. Мы смотрим в том числе на возможность строительства прямой дороги на Дегтярск, — заявил мэр Александр Высокинский в эфире Е1.RU.
Напомним, что ранее планировалось построить мусороперерабатывающий завод в районе поселка Шабровский под Екатеринбургом. Однако власти отказались от этой идеи после активных протестов местных жителей.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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