В Екатеринбурге ребенка-инвалида вместе с мамой высадили из такси

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала водитель такси высадила из машины 10-летнего мальчика-инвалида. В группе благотворительного фонда «Живи, малыш» рассказали, что мама ребенка сразу предупредила оператора, кто будет пассажиром.Как рассказала мама мальчика Лариса, она вызвала «Яндекс.Такси», так как в тот день все машины социального такси были заняты. Женщина-водитель, прибыв на место, погрузила коляску в багажник, а ребенка посадила на заднее сидение. Однако, сев в машину, она ехать передумала.– Говорит, багажник автомобиля не предназначен для инвалидного кресла. Лариса недоумевала. Как так? Коляска то уже в багажнике, багажник закрыт, в чем проблема? Выяснить, что именно смутило водителя так и не удалось. В какой-то момент женщина сказала, что Лариса на нее повышает голос и потребовала выйти из машины. Мама Тимура попробовала снова урегулировать вопрос. В итоге водитель сама вынула кресло из багажника. Пересадила в него Тимура и уехала, — рассказали в фонде «Живи, малыш».После этого Лариса вызвала второе такси того же оператора. В этот раз она с сыном удачно доехала до дома.Сотрудники благотворительного фонда обратились в поддержку службы на сайте такси. Оператор извинился за инцидент, однако, по словам Ларисы, его ответ больше был поход на отписку.