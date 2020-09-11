В Свердловской области проведено 10840 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 10840 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 10512 человекf.Всего на Среднем Урале проведено 1 417 528 исследований, обследовано 1 336 213 человек.