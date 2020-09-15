В Екатеринбурге начали подключать отопление
Общество
Фото: jauns.lv
В уральской столице началось подключение отопления. Тепло появилось уже в 175 детсадах, 82 школах, 52 объектах здравоохранения, 14 учреждениях культуры и 885 жилых домах, рассказали в администрации города.
Напомним, тепло начали подключать 15 сентября. Первый этап подключения осуществляется с 15 по 22 сентября, второй – с 23 по 30 сентября. По данным на 17 сентября в городе уже работает 59 теплоисточников.
Решение о запуске тепла в многоквартирные дома принимают собственники помещений и управляющие компании.
Ранее мы писали, что отопительный сезон стартовал в 75 свердловских муниципалитетах.
Напомним, тепло начали подключать 15 сентября. Первый этап подключения осуществляется с 15 по 22 сентября, второй – с 23 по 30 сентября. По данным на 17 сентября в городе уже работает 59 теплоисточников.
Решение о запуске тепла в многоквартирные дома принимают собственники помещений и управляющие компании.
Ранее мы писали, что отопительный сезон стартовал в 75 свердловских муниципалитетах.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
В столице Урала начали подключать отопление
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