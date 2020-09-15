Отопительный сезон стартовал в большинстве свердловских муниципалитетов
Общество
Фото: ptoday.ru
В Свердловской области отопительный сезон стартовал в 75 муниципалитетах. В регионе тепло получили 45% объектов соцсферы и 19% жилфонда, сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
100% подключение жилфонда обеспечено в 22 муниципалитетах (в том числе Таборинском муниципальном районе, Пышминском, Тугулымском, Артинском, Бисертском, Верхотурском, Новолялинском городских округах).
В регионе заработали 937 котельных (62%), которые отапливают 1,68 млн квадратных метров жилья и 2669 объектов соцкультбыта – 470 школ (44%), 696 детсадов (41,2%), 577 учреждений здравоохранения (52,3%), 555 учреждений культуры (47%), 76 интернатов (48%) и 295 прочих учреждений социальной сферы.
Как рассказал гендиректор ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Антон Боликов, сегодня запускается тепло в селе Патруши (это последняя территория, где органы местного самоуправления сами определили, с какого числа начнется зимний отопительный сезон).
В Баранчинском, Верх-Нейвинском и Новой Ляле будут ориентироваться на температурный режим. Там к подаче тепло приступят, когда среднесуточная температура в течение пяти суток будет ниже +8 ºС.
100% подключение жилфонда обеспечено в 22 муниципалитетах (в том числе Таборинском муниципальном районе, Пышминском, Тугулымском, Артинском, Бисертском, Верхотурском, Новолялинском городских округах).
В регионе заработали 937 котельных (62%), которые отапливают 1,68 млн квадратных метров жилья и 2669 объектов соцкультбыта – 470 школ (44%), 696 детсадов (41,2%), 577 учреждений здравоохранения (52,3%), 555 учреждений культуры (47%), 76 интернатов (48%) и 295 прочих учреждений социальной сферы.
Как рассказал гендиректор ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» Антон Боликов, сегодня запускается тепло в селе Патруши (это последняя территория, где органы местного самоуправления сами определили, с какого числа начнется зимний отопительный сезон).
В Баранчинском, Верх-Нейвинском и Новой Ляле будут ориентироваться на температурный режим. Там к подаче тепло приступят, когда среднесуточная температура в течение пяти суток будет ниже +8 ºС.
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