В Екатеринбурге прошел рейд по профилактике ДТП
Общество
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД провели рейдовое мероприятие по профилактике ДТП. Во время рейда пресекались нарушения ПДД водителями и пешеходами.
В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что с начала осени в регионе произошло 37 аварий с участием пешеходов. В происшествиях погибли 10 человек, в том числе 1 ребенок, 30 человек получили травмы. Профилактические мероприятия направлены на предотвращение подобных случаев.
В Госавтоинспекции отметили, что подобные рейды будут проводиться и в других города х Свердловской области.
В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что с начала осени в регионе произошло 37 аварий с участием пешеходов. В происшествиях погибли 10 человек, в том числе 1 ребенок, 30 человек получили травмы. Профилактические мероприятия направлены на предотвращение подобных случаев.
В Госавтоинспекции отметили, что подобные рейды будут проводиться и в других города х Свердловской области.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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