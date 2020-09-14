Юная певица из Нижнего Тагила выступит в Кремле

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Десятилетняя жительница Нижнего Тагила Богдана Борей стала лауреатом Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России». В ноябре девочка поедет в Москву на церемонию награждения и выступит в большом концертном зале Кремля.В конце прошлого года Богдана представляла Дворец культуры имени Окунева на отборочном этапе премии в Екатеринбурге и одержала победу в номинации «Народный стилизованный вокал».По передаёт ИА «Все новости», Богдана занимается вокалом с трёх лет. Она работает в разных музыкальных жанрах, а в конкурсах почти всегда участвует с народным стилизованным вокалом. По словам наставников, Богдана, несмотря на юный возраст, усидчивый и терпеливый ребёнок. У девочки хороший музыкальный слух и гибкий голос, а с каждым годом её вокальный диапазон расширяется. Сейчас она поёт в четырёх октавах.