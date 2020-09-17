Уралец, обвиняемый в убийстве двух девушек на Уктусе, извинился за содеянное в стихах
Общество
Фото: pravdaurfo.ru
Екатеринбуржец Алексей Александров, которого обвиняют в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, выступил в суде с последним словом. Он извинился за содеянное в стихах.
«Вместо тяжкого горя утрат
Подарить только радость и свет.
Как хочу я вернуться назад,
Жаль, дороги назад уже нет. Я прощения прошу у людей, потерявших родные сердца,
Из-за меня потерявших любимого друга…
Может быть, эти мои обращения, слова
Хоть немного смягчат боль утрат у родимого круга.
Я прощения прошу, ведь я был виноват,
Ведь не вправе я был отнимать чьи-то жизни.
Как теперь я хочу возвратиться назад,
Возвратиться назад и вернуть в этот мир утешенье»,- продекламировал подсудимый.
Напомним, убийство произошло 25 августа 2018 года. В Областном суде Екатеринбурга сегодня прошли судебные прения по уголовному делу. Государственный обвинитель запросил для «уктусского стрелка» пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
«Вместо тяжкого горя утрат
Подарить только радость и свет.
Как хочу я вернуться назад,
Жаль, дороги назад уже нет. Я прощения прошу у людей, потерявших родные сердца,
Из-за меня потерявших любимого друга…
Может быть, эти мои обращения, слова
Хоть немного смягчат боль утрат у родимого круга.
Я прощения прошу, ведь я был виноват,
Ведь не вправе я был отнимать чьи-то жизни.
Как теперь я хочу возвратиться назад,
Возвратиться назад и вернуть в этот мир утешенье»,- продекламировал подсудимый.
Напомним, убийство произошло 25 августа 2018 года. В Областном суде Екатеринбурга сегодня прошли судебные прения по уголовному делу. Государственный обвинитель запросил для «уктусского стрелка» пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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