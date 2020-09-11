Для «уктусского стрелка» в Екатеринбурге запросили пожизненное лишение свободы

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 17 сентября, в Областном суде Екатеринбурга проходят судебные прения по уголовному делу в отношении мужчины, который расстрелял двух девушек на склоне горы Уктус.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, государственный обвинитель в ходе судебных прений представил суду доказательства вины 35-летнего обвиняемого и запросил для «уктусского стрелка» пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Судебные прения продолжаются выступлением стороны защиты.Напомним, 25 августа 2018 года вооруженный «уктусский стрелок» прибыл на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус», там надел на голову для ориентирования и прицеливания в темноте монокуляр ночного видения, и пешком проследовал вглубь лесопарка. Поднявшись на вершину учебного склона, обвиняемый обнаружил отдыхающих двух девушек и начал за ними наблюдать.Затем злоумышленник приблизился к девушкам сзади из лесополосы, после чего произвёл не менее трёх выстрелов из винтовки в область головы каждой из девушек. Обнаружил, что одна из девушек продолжает подавать признаки жизни, и произвёл ещё не менее двух выстрелов в область головы потерпевшей. После этого скрылся с места преступления.