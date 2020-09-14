В Екатеринбурге на бывшем Виншампанкомбинате нашли склад с «фунфыриками»

Иван Морозов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге обнаружен склад с этиловым спиртом, где хранилось порядка 140 тысяч так называемых «фунфыриков». Как рассказал veved.ru координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, помещение расположено в промзоне в переулке Проходной на территории бывшего Виншампанкомбината.Выйти на оптовый склад общественникам удалось в ходе реализации полученной информации.В настоящее время на месте находятся прибывшие по вызову оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу, которые опрашивают рабочих склада. Известно, что продукция реализовывалась по официально оформленным документам.Общественники и полицейские ожидают приезда сотрудников Росалкогольрегулирования, которым предстоит принять решение об изъятии товара.