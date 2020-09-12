В Свердловской области обнаружено ещё 126 случаев коронавируса
Общество
Фото: РИА Новости
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрированл ещё 126 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 27425 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+55), Арамильского городского округа, Артемовского, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого городского округа.
Состояние 77 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 371. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 63 человека. Общее число вылечившихся достигло 20965. Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. За всё время – 549.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+55), Арамильского городского округа, Артемовского, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого городского округа.
Состояние 77 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 371. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 63 человека. Общее число вылечившихся достигло 20965. Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. За всё время – 549.
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