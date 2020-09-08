ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге пройдёт в июле
Общество
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге запланирована на 6-9 июля. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра инвестиций и развития региона Свердловской области Елена Хлыбова.
Также Елена Хлыбова озвучила даты проведения в этом году Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia (20-22 октября), Hi-Tech Building (23-30 октября) и туристического форума «Большой Урал» (25-26 сентября).
Всего в перечне мероприятий на текущий год, по словам Хлыбовой, значатся 63 события, шесть из них были отменены.
Также Елена Хлыбова озвучила даты проведения в этом году Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia (20-22 октября), Hi-Tech Building (23-30 октября) и туристического форума «Большой Урал» (25-26 сентября).
Всего в перечне мероприятий на текущий год, по словам Хлыбовой, значатся 63 события, шесть из них были отменены.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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