ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге пройдёт в июле

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге запланирована на 6-9 июля. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра инвестиций и развития региона Свердловской области Елена Хлыбова.Также Елена Хлыбова озвучила даты проведения в этом году Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia (20-22 октября), Hi-Tech Building (23-30 октября) и туристического форума «Большой Урал» (25-26 сентября).Всего в перечне мероприятий на текущий год, по словам Хлыбовой, значатся 63 события, шесть из них были отменены.