Посетители Ural Music Night в Екатеринбурге смогут привиться от гриппа
Общество
Фото: delo.ua
В пятницу, 18 сентября, в Екатеринбурге во время фестиваля Ural Music Night горожане смогут поставить прививку от сезонного гриппа в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).
Бесплатно привиться можно будет в ФАП у Театра драмы, киноконцертного театра «Космос» и в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Для этого необходимо иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
На всех площадках фестиваля специалисты проверят температуру. Кроме того, будут предусмотрены средства индивидуальной защиты (маски и санитайзеры). Согласно требованиям Роспотребнадзора, организована предварительная регистрация на сайте и в официальном мобильном приложении фестиваля. Количество мест ограничено (50 % от вместимости площадок).
Бесплатно привиться можно будет в ФАП у Театра драмы, киноконцертного театра «Космос» и в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Для этого необходимо иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
На всех площадках фестиваля специалисты проверят температуру. Кроме того, будут предусмотрены средства индивидуальной защиты (маски и санитайзеры). Согласно требованиям Роспотребнадзора, организована предварительная регистрация на сайте и в официальном мобильном приложении фестиваля. Количество мест ограничено (50 % от вместимости площадок).
Началась регистрация на Ural Music Night
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