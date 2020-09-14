У предпринимателя в Екатеринбурге за долги арестовали Porsche Cayenne

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге у предпринимателя за долги арестовали принадлежащие ему Porsche Cayenne и Lada Largus. Он имел задолженности по налоговым платежам на сумму свыше 300 тысяч рублей.Заложенный автомобиль Lada Largus объявили в розыск, поскольку должник не исполнил требования исполнительного документа и не приходил на приём к судебному приставу. Машину нашли по адресу проживания мужчины, однако забрать её он не позволил, перегородив дорогу другим своим автомобилем, Porsche Cayenne.В итоге у должника арестовали два автотранспортных средства: залоговый автомобиль Lada Largus и Porsche Cayenne (для побуждения должника на оплату налоговой задолженности).