Свердловский «Автомобилист» проведёт матч с «Куньлунем»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Сегодня, 17 сентября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» завершит выездную серию игр встречей с «Куньлунем» в Пекине. Матч начнётся в 21:00 (по екб).В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвёртое место и имеет в запасе девять очков. «Куньлунь» ещё не набрал очки и остаётся на последней (12-й) строчке.Напомним, после этого матча свердловчане возвращаются в Екатеринбург, где проведут три встречи – 20 сентября с «Авангардом», 22 сентября с «Витязем» и 25 сентября с «Динамо Минск».