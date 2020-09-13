«Урал» разгромил «Волгу» в Кубке России

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Футбольный клуб «Урал» разгромил ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0 в первом матче нового сезона Кубка России.Два гола забил в первом тайме Андрей Панюков: первый – после того, как обыграл защитника и второй – реализовав пенальти. Во втором тайме отличился Давид Караев и провел третий гол в компенсированное время.В следующий раз уральцы выйдут на поле против питерского «Зенита» в рамках премьер-лиги. Следующим соперником «Урала» в кубке России станет подмосковный «Велес».