«Урал» разгромил «Волгу» в Кубке России
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» разгромил ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0 в первом матче нового сезона Кубка России.
Два гола забил в первом тайме Андрей Панюков: первый – после того, как обыграл защитника и второй – реализовав пенальти. Во втором тайме отличился Давид Караев и провел третий гол в компенсированное время.
В следующий раз уральцы выйдут на поле против питерского «Зенита» в рамках премьер-лиги. Следующим соперником «Урала» в кубке России станет подмосковный «Велес».
Два гола забил в первом тайме Андрей Панюков: первый – после того, как обыграл защитника и второй – реализовав пенальти. Во втором тайме отличился Давид Караев и провел третий гол в компенсированное время.
В следующий раз уральцы выйдут на поле против питерского «Зенита» в рамках премьер-лиги. Следующим соперником «Урала» в кубке России станет подмосковный «Велес».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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