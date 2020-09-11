В Кушве вынесли приговор свердловчанке, обвиняемой в сбыте опасного спиртного
Общество
Фото: news.kmvcity.ru
В Кушве вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в сбыте спиртосодержащей жидкости, опасной для здоровья, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Женщина хранила у себя дома 2 литра 300 миллилитров спиртосодержащей жидкости. Одному из местных жителей она продала 360 миллилитров за 100 рублей. Позже выяснилось, что в составе спиртного есть токсичные микропримеси. Согласно заключению экспертов, при приеме внутрь жидкость несет опасность для жизни.
Суд назначил женщине штраф в размере 10 тысяч рублей.
Женщина хранила у себя дома 2 литра 300 миллилитров спиртосодержащей жидкости. Одному из местных жителей она продала 360 миллилитров за 100 рублей. Позже выяснилось, что в составе спиртного есть токсичные микропримеси. Согласно заключению экспертов, при приеме внутрь жидкость несет опасность для жизни.
Суд назначил женщине штраф в размере 10 тысяч рублей.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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