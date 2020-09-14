В Екатеринбурге будут судить местных жителей, обвиняемых в ограблении почтовых отделений

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят 4 местных жителей, обвиняемых в разбойных нападениях и хищении денег из отделений почтовой связи, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.«По версии следствия, в феврале 2018 года один из обвиняемых узнал от своей супруги, занимавшей на тот момент должность начальника одного из отделений почтовой связи в г. Екатеринбурге, о поступлении крупных сумм денег в отделение для выплаты пенсий. После чего у мужчины возник преступный умысел на тайное хищение денежных средств, для чего он привлек к совершению преступления знакомого. Воспользовавшись тем, что доступ в отделение в присутствии супруги для него не ограничен, втайне от жены и других сотрудников он изготовил дубликат ключей от служебного помещения. В утренние часы 9 февраля 2018 года подельники прибыли к отделению почтовой связи, находясь возле которого, стали наблюдать за служебным входом, ожидая прибытия сотрудников инкассации, осуществляющих доставку денег, предназначенных для выплаты пенсий», - сказали в прокуратуре.Далее с помощью дубликата ключа обвиняемые открыли дверь служебного входа и забрали из кабинета начальника отделения более 6,1 миллиона рублей. Спустя год обвиняемые вновь совершили подобное преступление.Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.