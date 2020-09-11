Больницы Екатеринбурга отмечают Всемирный день безопасности пациентов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Екатеринбургские больницы отмечают Всемирный день безопасности пациентов 17 сентября, об этом рассказали в городской мэрии.В этот день в лечебных учреждениях проводят мероприятия для больных и пациентов. Городской центр медицинской профилактики совместно с Муниципальным объединением библиотек проведет прямые эфиры на темы «Врач и пациент: ключи доверия…» и «Обеспечение безопасности пациента при возобновлении плановой медицинской помощи». Сайты медучреждений в этот день расскажут, как повысить собственную безопасность в различных ситуациях, а научные организации примут участие во Всероссийском конкурсе «Лидер качества в здравоохранении».Кроме того, 17 сентября медики примут участие во Всероссийской олимпиаде по безопасности в здравоохранении. Также специалисты Росздравнадзора в этот день проверят, насколько медработники осведомлены в вопросах безопасности при предоставлении медпомощи.