Екатеринбуржцы выберут тему ледового городка во втором туре
Общество
Фото: Администрация города Екатеринбурга
В Екатеринбурге жители выберут тему новогоднего ледового городка во втором туре голосования, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Голосование, которое ранее проводилось в течение двух недель на сайте мэрии, не выявило победителя. Два основных варианта набрали практически равное количество голосов. Так, «Чудо Нового года и Рождества» набрало 38,62% голосов, а 130 лет со дня рождения Александра Волкова – известного русского писателя, драматурга и переводчика, автора цикла книг «Волшебник Изумрудного города» – 38,57%.
Второй тур будет проходить до 21 сентября. Выразить свое мнение могут все желающие.
Голосование, которое ранее проводилось в течение двух недель на сайте мэрии, не выявило победителя. Два основных варианта набрали практически равное количество голосов. Так, «Чудо Нового года и Рождества» набрало 38,62% голосов, а 130 лет со дня рождения Александра Волкова – известного русского писателя, драматурга и переводчика, автора цикла книг «Волшебник Изумрудного города» – 38,57%.
Второй тур будет проходить до 21 сентября. Выразить свое мнение могут все желающие.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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