Екатеринбуржцы выберут тему ледового городка во втором туре

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жители выберут тему новогоднего ледового городка во втором туре голосования, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.Голосование, которое ранее проводилось в течение двух недель на сайте мэрии, не выявило победителя. Два основных варианта набрали практически равное количество голосов. Так, «Чудо Нового года и Рождества» набрало 38,62% голосов, а 130 лет со дня рождения Александра Волкова – известного русского писателя, драматурга и переводчика, автора цикла книг «Волшебник Изумрудного города» – 38,57%.Второй тур будет проходить до 21 сентября. Выразить свое мнение могут все желающие.