На Среднем Урале семь человек отравились грибами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале грибами отравились семь человек, в том числе один ребенок. Специалисты Роспотребнадзора составили памятку о том, как избежать нежелательных последствий при сборе грибов.– Единственный верный путь уберечься от отравления – всегда придерживаться правила: никогда не употреблять в пищу неизвестные грибы, прочно усвоить основные признаки ядовитых и несъедобных грибов, – отмечают санитарные врачи.Наиболее ядовитыми грибами являются различные мухоморы и некоторые мелкие виды зонтиков. Неопытные грибники часто принимают бледные поганки – за зелёные сыроежки, зеленушки или серые рядовки, а мухомор белый – за шампиньоны. Самой ядовитой, является бледная поганка, от которой ещё не найдено противоядия. Первые признаки отравления появляются через 6-24, а иногда даже через 48 часов.Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщают, что рядом со съедобными грибами часто растут ядовитые. К таким грибам относятся ложные опята и двойник белого гриба – желчный гриб.Также врачи рекомендуют собирать грибы вдали от дорог, в экологически чистых районах. Собранные грибы нужно подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, рассортировав их по видам.Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, пик острых отравлений грибами в России приходится на конец лета – начало осени. В 2019 году в Свердловской области грибами отравились шесть человек.