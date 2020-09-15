В Екатеринбурге хотят выдавать справки о здоровье учеников в школах
Общество
Фото: politeka.net
В Екатеринбурге хотят начать выдавать справки о состоянии здоровья детей непосредственно в школах. Данный документ требуется с учеников после длительного отсутствия, вызванного чаще всего ОРВИ.
Предполагается, что выдача справки в самой школе поможет разгрузить поликлиники города и избавиться от больших очередей.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что вопрос о реализации данной инициативы будет решен сегодня вечером.
Предполагается, что выдача справки в самой школе поможет разгрузить поликлиники города и избавиться от больших очередей.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что вопрос о реализации данной инициативы будет решен сегодня вечером.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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