В Екатеринбурге хотят выдавать справки о здоровье учеников в школах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге хотят начать выдавать справки о состоянии здоровья детей непосредственно в школах. Данный документ требуется с учеников после длительного отсутствия, вызванного чаще всего ОРВИ.Предполагается, что выдача справки в самой школе поможет разгрузить поликлиники города и избавиться от больших очередей.В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что вопрос о реализации данной инициативы будет решен сегодня вечером.