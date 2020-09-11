В столице Урала за сутки выпадет треть сентябрьской нормы осадков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге дождь, начавшийся еще вчера вечером, задержится до пятницы. За сутки может выпасть треть месячной нормы осадков.Как сообщают синоптики фонда «Фобос», синоптическую ситуацию определяет обширный циклон, который медленно смещается в центральные районы Зауралья. Из-за этого циклона ожидается холодная и дождливая погода. По расчетам синоптиков, может выпасть 10-15 мм осадков. Это составляет от четверти до трети месячной нормы осадков.Дождь в столице Урала прекратится только к пятнице, однако и после этого будет пасмурно.