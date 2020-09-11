В столице Урала за сутки выпадет треть сентябрьской нормы осадков
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге дождь, начавшийся еще вчера вечером, задержится до пятницы. За сутки может выпасть треть месячной нормы осадков.
Как сообщают синоптики фонда «Фобос», синоптическую ситуацию определяет обширный циклон, который медленно смещается в центральные районы Зауралья. Из-за этого циклона ожидается холодная и дождливая погода. По расчетам синоптиков, может выпасть 10-15 мм осадков. Это составляет от четверти до трети месячной нормы осадков.
Дождь в столице Урала прекратится только к пятнице, однако и после этого будет пасмурно.
Как сообщают синоптики фонда «Фобос», синоптическую ситуацию определяет обширный циклон, который медленно смещается в центральные районы Зауралья. Из-за этого циклона ожидается холодная и дождливая погода. По расчетам синоптиков, может выпасть 10-15 мм осадков. Это составляет от четверти до трети месячной нормы осадков.
Дождь в столице Урала прекратится только к пятнице, однако и после этого будет пасмурно.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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