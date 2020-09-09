Екатеринбург встал в пробки из-за дождя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге из-за дождя образовались большие пробки. Ситуация также осложняется многочисленными ДТП.По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас дорожная обстановка в городе оценивается в семь баллов. Заторы возникли на проспекте Ленина, улицах Малышева, Куйбышева, Фурманова, Большакова и Щорса. Не лучше дела обстоят на улицах Гурзуфской, Репина и Серафимы Дерябиной. Пробки возникли и на окраинах города: на улицах Суходольской, Щербакова и проспекте Космонавтов.Сложности водители испытывают и на подъездах к уральской столице: на Кольцовском, Сибирском и Березовском трактах, а также на выезде из Верхней Пышмы.Кроме того, в Екатеринбурге зафиксировано несколько аварий: на улицах Репина, Блюхера, Щербакова, Зенитчиков, проспекте Космонавтов, Кольцовском тракте.