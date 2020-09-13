Свердловчан попросили не пренебрегать мерами безопасности в холода
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сотрудники ГУ МЧС попросили жителей Свердловской области не пренебрегать мерами безопасности в холодную и дождливую погоду.
«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов, не оставлять их включенными без присмотра, не располагать электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов», - сказали в МЧС.
Во время топки печи уральцам следует контролировать обстановку и не использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости, а для обогрева жилых помещений свердловчанам не стоит использовать газовые плиты.
В случае непредвиденных ситуаций жителям области стоит обращаться по номеру «101».
«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов, не оставлять их включенными без присмотра, не располагать электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов», - сказали в МЧС.
Во время топки печи уральцам следует контролировать обстановку и не использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости, а для обогрева жилых помещений свердловчанам не стоит использовать газовые плиты.
В случае непредвиденных ситуаций жителям области стоит обращаться по номеру «101».
Сотрудники МЧС напоминают жителям Свердловской области о правилах пожарной безопасности в преддверии холодов
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