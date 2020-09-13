Свердловчан попросили не пренебрегать мерами безопасности в холода

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сотрудники ГУ МЧС попросили жителей Свердловской области не пренебрегать мерами безопасности в холодную и дождливую погоду.«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не включать одновременно в сеть большое количество электроприборов, не оставлять их включенными без присмотра, не располагать электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся предметов», - сказали в МЧС.Во время топки печи уральцам следует контролировать обстановку и не использовать для растопки легковоспламеняющиеся жидкости, а для обогрева жилых помещений свердловчанам не стоит использовать газовые плиты.В случае непредвиденных ситуаций жителям области стоит обращаться по номеру «101».