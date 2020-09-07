В УМВД по Екатеринбургу состоялись очередные назначения

© Вечерние ведомости

В УМВД России по Екатеринбургу прошли ожидаемые кадровые назначения – начальник отдела полиции №13 Еркен Ертысбаев избавился от приставки врио, как и его коллега, начальник ОП№6 Иван Исайкин.До своего назначения Еркен Ертысбаев возглавлял как раз ОП №6, подполковник Иван Исайкин проходил службу в должности оперуполномоченного подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.Об Иване Исайкине весьма уважительно отзывается личный состав свердловского полицейского главка, а руководство ГУ МВД сделало на него ставку как на добропорядочного и ответственного офицера.