Прививку от гриппа поставили почти 525 тысяч свердловчан
Общество
Фото: volg.mk.ru
Почти 525 тысяч человек поставили прививку от гриппа в Свердловской области, об этом сообщает региональный оперштаб.
Так, в рамках масштабной кампании, инициированной Евгением Куйвашевым, привито уже более 130 тысяч детей и около 395 тысяч взрослых.
«Чтобы обезопасить себя и своих близких, поставьте вакцину и вы – сделайте правильный выбор!» - призывает региональный оперштаб.
Так, в рамках масштабной кампании, инициированной Евгением Куйвашевым, привито уже более 130 тысяч детей и около 395 тысяч взрослых.
«Чтобы обезопасить себя и своих близких, поставьте вакцину и вы – сделайте правильный выбор!» - призывает региональный оперштаб.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
Около 120 тысяч екатеринбуржцев привились от гриппа
07 сентября 2020
07 сентября 2020
В Свердловской области открыто более 40 мобильных пунктов, где можно привиться от гриппа
07 сентября 2020
07 сентября 2020
Екатеринбург приобретет 780 тысяч единиц вакцины от гриппа
11 сентября 2020
11 сентября 2020
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
16:38 Глава Роспотребнадзора заявила, что переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней
17:30 Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края запустила свою страницу в Одноклассниках
15:08 Энергетики «Россети Урал» - «Пермэнерго» повысили надежность работы оборудования одного из ключевых энергообъектов Коми-Пермяцкого округа
13:43
15/09Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти
19:37
13/09На довыборах в ЗакСО в Волчанске сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо избирателя-пациента
13:21
11/09Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:13
11/09Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
21:08
8/09В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник