Прививку от гриппа поставили почти 525 тысяч свердловчан

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Почти 525 тысяч человек поставили прививку от гриппа в Свердловской области, об этом сообщает региональный оперштаб.Так, в рамках масштабной кампании, инициированной Евгением Куйвашевым, привито уже более 130 тысяч детей и около 395 тысяч взрослых.«Чтобы обезопасить себя и своих близких, поставьте вакцину и вы – сделайте правильный выбор!» - призывает региональный оперштаб.