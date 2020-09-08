На Чусовском тракте пропал дедушка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 15-м километре Чусовского тракта пропал 73-летний Евгений Григорьевич Гришунин. Его местонахождение неизвестно с 14 сентября.Приметы пропавшего: рост 158 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза.На момент пропажи мужчина был одет в черные брюки, черные резиновые сапоги в горошек, серую рубашку, серый пиджак, болоньевую безрукавку и серую кепку в мелкую клетку. С собой у него был черный рюкзак в крупный цветок.Всем, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Гришунина, просят сообщить заместителю руководителя поискового отряда «Прорыв» Екатерине по номеру +7 932 120-99-17 или в полицию по номеру 02.