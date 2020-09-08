На Чусовском тракте пропал дедушка
Общество
Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
В Свердловской области на 15-м километре Чусовского тракта пропал 73-летний Евгений Григорьевич Гришунин. Его местонахождение неизвестно с 14 сентября.
Приметы пропавшего: рост 158 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза.
На момент пропажи мужчина был одет в черные брюки, черные резиновые сапоги в горошек, серую рубашку, серый пиджак, болоньевую безрукавку и серую кепку в мелкую клетку. С собой у него был черный рюкзак в крупный цветок.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Гришунина, просят сообщить заместителю руководителя поискового отряда «Прорыв» Екатерине по номеру +7 932 120-99-17 или в полицию по номеру 02.
Приметы пропавшего: рост 158 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза.
На момент пропажи мужчина был одет в черные брюки, черные резиновые сапоги в горошек, серую рубашку, серый пиджак, болоньевую безрукавку и серую кепку в мелкую клетку. С собой у него был черный рюкзак в крупный цветок.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Гришунина, просят сообщить заместителю руководителя поискового отряда «Прорыв» Екатерине по номеру +7 932 120-99-17 или в полицию по номеру 02.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
На Среднем Урале пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
08 сентября 2020
08 сентября 2020
В столице Урала пропал 59-летний мужчина
09 сентября 2020
09 сентября 2020
В столице Урала с конца августа ищут пропавшего пенсионера
07 сентября 2020
07 сентября 2020
В Свердловской области пропал пенсионер
14 сентября 2020
14 сентября 2020
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
16:38 Глава Роспотребнадзора заявила, что переболевший COVID-19 человек может выделять вирус до 90 дней
17:30 Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края запустила свою страницу в Одноклассниках
15:08 Энергетики «Россети Урал» - «Пермэнерго» повысили надежность работы оборудования одного из ключевых энергообъектов Коми-Пермяцкого округа
13:43
15/09Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемых в захвате рынка ритуальных услуг Сысерти
19:37
13/09На довыборах в ЗакСО в Волчанске сотрудница психбольницы заполняла бюллетень вместо избирателя-пациента
13:21
11/09Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:13
11/09Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
21:08
8/09В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник