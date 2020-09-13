В Кольцово отремонтируют самолет, совершивший аварийную посадку
Общество
Фото: читатель E1.RU Тимур
В Екатеринбурге техники авиакомпании «Уральские авиалинии» будут ремонтировать Airbus A319, совершивший аварийную посадку в Кольцово 13 сентября совершил. Самолет уже увезли в ангар.
Как сообщает источник E1.RU, ремонт Airbus A319 силами свердловских специалистов означает, что поломка является не такой серьезной.
Напомним, что самолет авиакомпании S7 проверяют уже два дня. После взлета у него отказал двигатель, ему пришлось совершать аварийную посадку.
Как сообщает источник E1.RU, ремонт Airbus A319 силами свердловских специалистов означает, что поломка является не такой серьезной.
Напомним, что самолет авиакомпании S7 проверяют уже два дня. После взлета у него отказал двигатель, ему пришлось совершать аварийную посадку.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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