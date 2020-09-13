В Кольцово отремонтируют самолет, совершивший аварийную посадку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге техники авиакомпании «Уральские авиалинии» будут ремонтировать Airbus A319, совершивший аварийную посадку в Кольцово 13 сентября совершил. Самолет уже увезли в ангар.Как сообщает источник E1.RU, ремонт Airbus A319 силами свердловских специалистов означает, что поломка является не такой серьезной.Напомним, что самолет авиакомпании S7 проверяют уже два дня. После взлета у него отказал двигатель, ему пришлось совершать аварийную посадку.