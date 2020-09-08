96 классов в Екатеринбурге перевели на дистант из-за коронавируса и ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала на дистанционное обучение перевели 96 классов из-за случаев коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщила заместитель главы города Екатерина Сибирцева на заседании гордумы.Из-за COVID-19 на карантин закрыли 22 класса в 19 школах, где диагноз подтвердили у 21 ученика и двух педагогов. Также на дистант переведены 74 класса в 34 школах из-за ОРВИ и гриппа.Добавим, что ранее в свердловском министерстве образования рассказали, что уже в 40 школах области на дистанционное обучение перешли по одному классу из-за случаев коронавируса среди учеников.