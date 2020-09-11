Четырех екатеринбуржцев осудят за продажу немаркированного алкоголя
Общество
Фото: bekovo.pnzreg.ru
В Екатеринбурге осудят четырех местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый 1970 года рождения арендовал у своего знакомого коттедж с подвалом на улице Тружеников и склад на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Также он приобрел нужное оборудование для производства немаркированного алкоголя.
С ноября 2018 года по октябрь 2019 года подельники выполняли строго определенные виды работ. Один из них перевозил производимую на территории цеха немаркированную продукцию к месту сбыта, второй – контролировал процесс производства, а третий – продавал производимый алкоголь.
– В октябре 2019 года незаконная деятельность указанной организованной группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а произведенная немаркированная алкогольная продукция изъята из незаконного оборота, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, обвиняемый 1970 года рождения арендовал у своего знакомого коттедж с подвалом на улице Тружеников и склад на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Также он приобрел нужное оборудование для производства немаркированного алкоголя.
С ноября 2018 года по октябрь 2019 года подельники выполняли строго определенные виды работ. Один из них перевозил производимую на территории цеха немаркированную продукцию к месту сбыта, второй – контролировал процесс производства, а третий – продавал производимый алкоголь.
– В октябре 2019 года незаконная деятельность указанной организованной группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а произведенная немаркированная алкогольная продукция изъята из незаконного оборота, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
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