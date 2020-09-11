Четырех екатеринбуржцев осудят за продажу немаркированного алкоголя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят четырех местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.По версии следствия, обвиняемый 1970 года рождения арендовал у своего знакомого коттедж с подвалом на улице Тружеников и склад на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Также он приобрел нужное оборудование для производства немаркированного алкоголя.С ноября 2018 года по октябрь 2019 года подельники выполняли строго определенные виды работ. Один из них перевозил производимую на территории цеха немаркированную продукцию к месту сбыта, второй – контролировал процесс производства, а третий – продавал производимый алкоголь.– В октябре 2019 года незаконная деятельность указанной организованной группы пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а произведенная немаркированная алкогольная продукция изъята из незаконного оборота, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.