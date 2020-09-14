В столице Урала продлили перекрытие улицы Фрезеровщиков
Общество
В Екатеринбурге строители продлили закрытие транспортного движения по улице Фрезеровщиков от Старых большевиков до Шефской. Ограничения продлятся до 10 октября.
Перекрытия связаны с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии между уральской столицей и Верхней Пышмой.
Ранее мы писали, что с 8 октября по этой же причине на месяц закроется транспортное движение по улице Совхозной.
Перекрытия связаны с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии между уральской столицей и Верхней Пышмой.
Ранее мы писали, что с 8 октября по этой же причине на месяц закроется транспортное движение по улице Совхозной.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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