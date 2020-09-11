В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Совхозную

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 8 октября на месяц закрывается движение транспорта по улице Совхозной. Речь идет об участке от улицы Шефской до Тепличной.Перекрытие связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной ветки в Верхнюю Пышму. Ограничения продлятся до 9 октября.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.