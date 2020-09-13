«Синара» одержала вторую победу над «Ухтой»
Общество
Фото amfr.ru
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал победу над «Ухтой» во второй игре первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 5:2.
«На исходе 5-й минуты счёт открыли гости: Андрей Бастриков метров с десяти прицельно выстрелил под перекладину. В ответной атаке хозяева восстановили равновесие — отличился Валерий Демин. На 8-й минуте „Синара“ вышла вперёд, после розыгрыша аута гол забил Антон Соколов. Второй тайм также прошел под диктовку хозяев, на 32-й минуте Дёмин замкнул передачу Никиты Фахрутдинова и оформил дубль, а вскоре Дмитрий Прудников ударом слёта попал точно в девятку. Ухтинцы не сдавались, и на 42-й минуте Роман Карелин нанес прицельный удар низом и сократил разрыв в счёте. За четыре минуты до финальной сирены гости выпустили на паркет пятого полевого игрока, Дмитрий Путилов дважды выручил „Синару“, а точку в матче поставил Прудников, поразивший пустые ворота», — рассказали в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.
Напомним, вчера «Синара» обыграла «Ухту» со счетом 5:1.
«На исходе 5-й минуты счёт открыли гости: Андрей Бастриков метров с десяти прицельно выстрелил под перекладину. В ответной атаке хозяева восстановили равновесие — отличился Валерий Демин. На 8-й минуте „Синара“ вышла вперёд, после розыгрыша аута гол забил Антон Соколов. Второй тайм также прошел под диктовку хозяев, на 32-й минуте Дёмин замкнул передачу Никиты Фахрутдинова и оформил дубль, а вскоре Дмитрий Прудников ударом слёта попал точно в девятку. Ухтинцы не сдавались, и на 42-й минуте Роман Карелин нанес прицельный удар низом и сократил разрыв в счёте. За четыре минуты до финальной сирены гости выпустили на паркет пятого полевого игрока, Дмитрий Путилов дважды выручил „Синару“, а точку в матче поставил Прудников, поразивший пустые ворота», — рассказали в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.
Напомним, вчера «Синара» обыграла «Ухту» со счетом 5:1.
«Синара» обыграла «Ухту» в первом матче чемпионата России
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