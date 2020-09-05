«Синара» обыграла «Ухту» в первом матче чемпионата России
Общество
Фото: mfkviz.ru
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал победу над «Ухтой» в первом матче чемпионата России, об этом рассказали в пресс-службе команды.
Встреча прошла на площадке спорткомплекса «ВИЗ-Синара». «Синара» обыграла «Ухту» со счетом 5:1.
«Только недавно закончился плей-офф, а уже начался новый сезон. У ухтинцев был месяц на подготовку, сборы. И было заметно, что во втором тайме мы начали просаживаться, нам не хватало свежести, которая присуща началу сезона. Ребята молодцы, гнули свою линию. Пытались владеть инициативой, пока были силы. А когда их стало не хватать, забили такой нужный третий гол, смогли охладить соперника. Ну а дальше уже было делом техники эту разницу сохранить и доиграть матч. Все молодцы! Всех с удачным началом, с победой!» — сказал главный тренер клуба Евгений Давлетшин.
Сегодня, 13 сентября, в 13:00 команды встретятся вновь.
«Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу над «Спартаком»
05 сентября 2020
05 сентября 2020
«Урал» проведёт товарищеский матч с «Рубином»
05 сентября 2020
05 сентября 2020
ФК «Урал» вничью сыграл с «Рубином»
06 сентября 2020
06 сентября 2020