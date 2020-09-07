В Свердловской области выявлен 131 новый случай коронавируса
Общество
Фото: nedugamnet.ru
В Свердловской области выявили еще 131 случай коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 26 919 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+70), Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Верхотурья, Краснотурьинска, Красноуральска, Ревды, Сухого Лога, Дегтярска, Ирбите, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Серова, Среднеуральска, Туринского городского округа.
Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. 339 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписан еще 61 человек. Уральские врачи вылечили уже 20 20723 пациента.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+70), Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Верхотурья, Краснотурьинска, Красноуральска, Ревды, Сухого Лога, Дегтярска, Ирбите, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Серова, Среднеуральска, Туринского городского округа.
Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. 339 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписан еще 61 человек. Уральские врачи вылечили уже 20 20723 пациента.
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