«Урал» обыграл «Химки» на домашнем матче
Общество
В Екатеринбурге футболисты «Урала» обыграли «Химки». Встреча завершилась с счетом 3:1.
Дублем отметился Эрик Бикфалви. На 15-й минуте игры он реализовал пенальти, а на 67-й забил после подачи с углового. Третий гол «Уралу» принес Стефан Страндберг на 23-й минуте игры. Он также забил после углового. На 79-й гол забил Аршак Корян из «Химок».
Дублем отметился Эрик Бикфалви. На 15-й минуте игры он реализовал пенальти, а на 67-й забил после подачи с углового. Третий гол «Уралу» принес Стефан Страндберг на 23-й минуте игры. Он также забил после углового. На 79-й гол забил Аршак Корян из «Химок».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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