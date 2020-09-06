«Урал» обыграл «Химки» на домашнем матче

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге футболисты «Урала» обыграли «Химки». Встреча завершилась с счетом 3:1.Дублем отметился Эрик Бикфалви. На 15-й минуте игры он реализовал пенальти, а на 67-й забил после подачи с углового. Третий гол «Уралу» принес Стефан Страндберг на 23-й минуте игры. Он также забил после углового. На 79-й гол забил Аршак Корян из «Химок».