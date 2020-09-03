Бюджет ФК «Урал» может вырасти в два раза
Общество
Фото: oblgazeta.ru
Собственник «Синары» и новый президент ФК «Урал» Дмитрий Пумпянский пообещал увеличить бюджет клуба вдвое. По его словам, финансирование придет как от спонсоров, так и из регионального бюджета.
«Сегодняшний бюджет «Урала» не позволяет говорить о топовых задачах. На первых порах было бы хорошо увеличить его в полтора-два раза. Будем стремиться к этому в течение двух-трех лет. В этом случае может измениться и структура собственности. Но клуб должен окупать себя. Инвесторы не смогут очень долго финансировать клуб. Мы не хотим повторить ошибки, которые видели в случае с другими клубами», — сказал Пумпянский.
При этом, по прогнозам нового президента «Урала», клуб покажет результаты через два-три года.
«Сегодняшний бюджет «Урала» не позволяет говорить о топовых задачах. На первых порах было бы хорошо увеличить его в полтора-два раза. Будем стремиться к этому в течение двух-трех лет. В этом случае может измениться и структура собственности. Но клуб должен окупать себя. Инвесторы не смогут очень долго финансировать клуб. Мы не хотим повторить ошибки, которые видели в случае с другими клубами», — сказал Пумпянский.
При этом, по прогнозам нового президента «Урала», клуб покажет результаты через два-три года.
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