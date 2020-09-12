Волонтеры разыскивают 44-летнего екатеринбуржца

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 44-летнего жителя Екатеринбурга. Владимир Александрович Одегов ушел из дома 25 августа и не вернулся. Отмечается, что у мужчины возможная потеря памяти.Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. В качестве особой приметы указан шрам на левой брови.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Яне 8-965-513-31-37.