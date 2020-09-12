Волонтеры разыскивают 44-летнего екатеринбуржца
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 44-летнего жителя Екатеринбурга. Владимир Александрович Одегов ушел из дома 25 августа и не вернулся. Отмечается, что у мужчины возможная потеря памяти.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. В качестве особой приметы указан шрам на левой брови.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Яне 8-965-513-31-37.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. В качестве особой приметы указан шрам на левой брови.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Яне 8-965-513-31-37.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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