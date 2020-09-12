В Екатеринбурге горит здание Федеральной службы по атомному надзору







Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге по адресу переулок Северный, 7 горит кровля здания Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По предварительной информации, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:47 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 57 спасателей на 17 спецмашинах.Работы на месте происшествия продолжаются.