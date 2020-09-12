В Екатеринбурге горит здание Федеральной службы по атомному надзору
Общество
Сегодня днем в Екатеринбурге по адресу переулок Северный, 7 горит кровля здания Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По предварительной информации, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:47 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 57 спасателей на 17 спецмашинах.
Работы на месте происшествия продолжаются.
В Екатеринбурге горит здание Федеральной службы по атомному надзору
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:47 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 57 спасателей на 17 спецмашинах.
Работы на месте происшествия продолжаются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
В свердловском поселке сгорел садовый дом
12 сентября 2020
12 сентября 2020
В Асбесте сгорел автомобиль
10 сентября 2020
10 сентября 2020
Под Екатеринбургом произошел крупный пожар
07 сентября 2020
07 сентября 2020
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
13:21
11/09Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
12:13
11/09Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге
21:08
8/09В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. Под подозрением оказался школьник
15:37
8/09В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
19:12
2/09Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом