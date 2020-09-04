Более 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 70 новых случаев заболевания коронавирусом, что составляет 54,7% от общего числа заболевших в регионе за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.Напомним, что за тот же период в регионе зафиксировано 128 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 60 человек, скончались 10 человек.С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 26 788 человек. По выздоровлению выписаны 20 662 человека, 522 скончались.