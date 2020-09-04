В Свердловской области коронавирусом заразились еще 128 человек
Общество
Фото: lenta.ru
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 128 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 26 788 случаев новой коронавирусной инфекции.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+70), Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Качканара, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Серова.
Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 342. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 20662.
Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 522.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+70), Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Качканара, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Серова.
Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 342. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 20662.
Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 522.
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